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موجة قطبية ستقضي "الكريسماس" في العراق.. أمطار وثلوج سترافق البلاد الى العام الجديد
أخبار الطقس
2024-12-23 | 01:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشير بيانات الرصد الجوي، الى موجة قطبية شديدة البرودة، مصحوبة بتساقط الامطار والثلوج، ستغطي
العراق
خلال فترة نهاية العام الحالي وبدء العام الجديد.
وبحسب بيانات الطقس، فإن بعض مناطق البلاد ستشهد حالة
جوية
ضعيفة ومحدودة لتساقط الامطار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في بعض المناطق الشمالية منها الموصل ودهوك وأجزاء من أربيل، فيما تشهد مناطق اقصى
الجنوب
في
البصرة
وبادية المثنى وذي قار وميسان امطارا غدا الثلاثاء وتنتهي مساءً.
لكن المؤشرات تشير الى منخفض قطبي متوقع يستقر على دول وسواحل وسط وشرق البحر المتوسط لمدة تزيد عن اسبوع ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع الحالي، ليتسبب بطقس شتوي ممطر وبارد وتساقط للثلوج.
لا تقتصر هذه الموجة على البرد فقط، بل ستكون نهاية الاسبوع الحالية ابتداء من
الجمعة
والسبت، موعودة بأمطار رعدية مختلفة الشدة تطال مناطق واسعة من البلاد كما من المتوقع تسجيل امطار غزيرة في شرق وشمال
العراق
بسبب التأثر بمنخفض جوي.
ووصفت هيئة الانواء الجوية بوضوح بأن حالة
جوية
نهاية الأسبوع الحالي ستعقبها موجة قطبية شديدة البرودة نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
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