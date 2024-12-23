الانواء الجوية: منخفض جوي وكتلة باردة وامطار

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، ان "منخفض جوي جبهوي مصحوبا بكتلة باردة في الطبقات العليا، متواجد وسط البحر المتوسط سيندفع خلال الايام المقبلة ليصل ويؤثر على نهاية الاسبوع ان شاء الله".وأضافت: "تسرب تيارات غربية في الطبقات العليا ( موجه قصيرة) تسبب حالة ممطرة على سواحل بلاد الشام حاليا ... لكنها ستتأثر باندفاع المنخفض الجبهوي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مسببا هطولات مطربة غزيرة هناك".