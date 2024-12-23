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الانواء الجوية: منخفض جوي وكتلة باردة وامطار

أخبار الطقس

2024-12-23 | 09:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الانواء الجوية: منخفض جوي وكتلة باردة وامطار
6,161 مشاهدة

كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن تأثر العراق بمنخفض جوي جبهوي مصحوبا بكتلة باردة في الطبقات العليا، متواجد وسط البحر المتوسط سيندفع خلال الايام المقبلة ليصل البلاد نهاية الاسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "منخفض جوي جبهوي مصحوبا بكتلة باردة في الطبقات العليا، متواجد وسط البحر المتوسط سيندفع خلال الايام المقبلة ليصل ويؤثر على العراق نهاية الاسبوع ان شاء الله".

وأضافت: "تسرب تيارات غربية في الطبقات العليا ( موجه قصيرة) تسبب حالة جوية ممطرة على سواحل بلاد الشام حاليا ... لكنها ستتأثر باندفاع المنخفض الجبهوي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مسببا هطولات مطربة غزيرة هناك".
 


وأشارت الهيئة الى: "توقعات بهطول زخات أمطار خفيفة الشدة نهار الثلاثاء في مناطق من مدن ( دهوك/الموصل اربيل/كركوك/ميسان/ذي قار السماوة/البصرة ) بسبب اندفاع موجة غربية قصيرة في الطبقات العليا".

ولفتت الى "تحذيرات من تشكل موجات من الضباب الكثيف ليل الثلاثاء و فجر يوم الأربعاء تشمل مناطق متفرقة من مدن وسط وغرب البلاد تسبب تردي واضح للرؤية الافقية تستوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية".

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الانواء الجوية

كتلة باردة وامطار

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