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بالساعة ومكان الانطلاق.. تفاصيل الموجة المطرية التي ستغطي العراق ليومين
أخبار الطقس
2024-12-25 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,768 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تنطلق حالة عدم استقرار جوي في
العراق
ابتداء من اليوم الأربعاء، وبينما تكون الأجواء معتدلة نهارا وشديدة البرودة ليلا، ينتظر
العراق
انطلاق موجة مطرية تستمر 48 ساعة ابتداء من ظهر غد الخميس، وهي واحدة من 3 موجات منفصلة تمتد حتى السابع من يناير المقبل.
ومن المتوقع ان تنطلق الموجة المطرية من غرب الانبار ظهر غد الخميس لتشمل لاحقاً أغلب مناطق الشمال، ثم تزداد الحالة
الجمعة
خصوصاً ساعات مساء
الجمعة
وحتى صباح أو ظهر السبت على المناطق الوسطى والجنوبية .
وبحسب خرائط الطقس، فإن الأفضلية بكميات الامطار حتى
الان
لمناطق
الشمال
والأجزاء الشرقية من البلاد والجنوب، مع هبات رياح جنوبية شرقية نشطة
الجمعة
ثم تتحول إلى شمالية غربية السبت مع انخفاض الحرارة.
وتكون هذه الموجة المطرية، هي اول موجة في سلسلة موجات خلال الأيام القادمة، فيما ستكون ذات كميات جيدة من الامطار، تتبعها موجة أخرى بمنخفض قطبي شرقي في 2 يناير المقبل دون فعالية
جوية
قوية حسب التوقعات الأولية، اما الثالث فيكون منخفضا جويا متوسطيا يبدأ بتاريخ 7 يناير يتحرك على وسط مصر ثم شمال البحر الأحمر ثم العراق، وبكميات جيدة من الأمطار.
اما درجات الحرارة اليوم الاربعاء فتكون اقل حرارة صغرى مسجلة في ديالى وتبلغ 1 مئوية، اما اعلى حرارة عظمى مسجلة تكون في ذي قار وتبلغ 22 مئوية.
>>
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