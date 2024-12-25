بالساعة ومكان الانطلاق.. تفاصيل الموجة المطرية التي ستغطي العراق ليومين

ومن المتوقع ان تنطلق الموجة المطرية من غرب الانبار ظهر غد الخميس لتشمل لاحقاً أغلب مناطق الشمال، ثم تزداد الحالة خصوصاً ساعات مساء وحتى صباح أو ظهر السبت على المناطق الوسطى والجنوبية .وبحسب خرائط الطقس، فإن الأفضلية بكميات الامطار حتى لمناطق والأجزاء الشرقية من البلاد والجنوب، مع هبات رياح جنوبية شرقية نشطة ثم تتحول إلى شمالية غربية السبت مع انخفاض الحرارة.وتكون هذه الموجة المطرية، هي اول موجة في سلسلة موجات خلال الأيام القادمة، فيما ستكون ذات كميات جيدة من الامطار، تتبعها موجة أخرى بمنخفض قطبي شرقي في 2 يناير المقبل دون فعالية قوية حسب التوقعات الأولية، اما الثالث فيكون منخفضا جويا متوسطيا يبدأ بتاريخ 7 يناير يتحرك على وسط مصر ثم شمال البحر الأحمر ثم العراق، وبكميات جيدة من الأمطار.اما درجات الحرارة اليوم الاربعاء فتكون اقل حرارة صغرى مسجلة في ديالى وتبلغ 1 مئوية، اما اعلى حرارة عظمى مسجلة تكون في ذي قار وتبلغ 22 مئوية.