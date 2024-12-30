توزيع الامطار ونطاق درجات الحرارة.. طقس العراق لاسبوع

وبحسب بيانات الطقس، فإن هناك فرصا لهطول امطار خفيفة قد تكون رعدية في الاقسام من محافظة وجنوب غرب بدءا من عصر اليوم الاثنين وتزداد شدتها الثلاثاء وتنتهي يوم الأربعاء.اما طقس ومناطق الفرات الاوسط والكوت اضافة للجنوب سيكون صحوا تتخلله بعض الغيوم بين فترات ولاوقات قصيرة نهار الثلاثاء ولا توجد امطار في هذا المدن طوال هذا الأسبوع.اما الرياح تكون متغيرة الاتجاه ساكنة ليست ثابتة على اتجاه واحد خلال الاثنين والثلاثاء، فيما تصبح شمالية غربية خفيفة بدءا من الاربعاء ولا توجد موجة برد حيث تكون الاجواء طبيعية تميل للدفئ طوال هذا الأسبوع.ويكون متوسط درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية بين 11 إلى 15 درجة مئوية، والغربية بين 14 إلى 16 درجة مئوية، اما المناطق الوسطى فتكون بين 17 الى 20 مئوية، والجنوبية بين 20 و21 مئوية.وعموما، تشير التوقعات الى منخفض جوي ممطر متوقع ان يدخل اجواء جنوب ووسط بعد يوم 6 كانون الثاني 2025.