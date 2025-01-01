موجة البرد مستمرة في العراق.. درجات الحرارة تصل لـ2 مئوية في 3 محافظات

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس في عموم البلاد سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما سيتشكل الضباب في الباكر مع بعض المناطق وسيزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في عموم اقسام البلاد".واوضح أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد، وديالى والنجف الاشرف ونينوى وكركوك 18، وصلاح الدين وواسط وبابل وكربلاء المقدسة والمثنى 19، اما دهوك واربيل 16، والسليمانية 14، والانبار 15، والديوانية 17، فيما ستكون درجات الحرارة في ميسان والبصرة 20، وذي قار 21"، مبينا ان "المحافظات اربيل ونينوى وديالى ستسجل درجات حرارة صغرى تصل الى 2 درجة، بينما ستسجل والانبار والبصرة 5 درجات".وأضاف "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد، مشيرا إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً في الاقسام الغربية من البلاد، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم المناطق".وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاحد المقبل، سيكون غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً بعموم اقسام البلاد".