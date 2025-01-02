عودة ليالي وفجر "الصقيع".. أسبوع من البرد الشديد قبل حالة ممطرة وشيكة

وبحسب بيانات الطقس، فإن درجات الحرارة الصغرى في ساعات الفجر والليل، ستنخفض بشكل كبير ابتداء من وحتى نهاية الأسبوع.ويكون الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة الصغرى، ليلا وصباحا في جميع المحافظات خصوصا غرب وشمال حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في هذه المناطق للايام المقبلة، اما درجات الحرارة العظمى تبقى مرتفعة وجنوب عند 20 مئوية ظهرا للايام الثلاثة المقبلة.ومن المتوقع حدوث حالة ممطرة متوقعة من الأحد القادم، حيث تشير التوقعات إلى نزول حوض علوي بارد واستجابة جيدة لمنخفض البحر الأحمر، تقابله رياح دافئة صاعدة تستفيد منها العديد من مناطق البلاد، خصوصاً الأجزاء الجنوبية وبشكل أقل في باقي المناطق حسب التحديثات الحالية، يتبعها حوض علوي لاحقاً.