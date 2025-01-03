الانواء الجوية: امطار متفاوتة الشدة خلال هذه الأيام

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "تشير تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا الى تأثر البلاد بحالة وامطار متفاوتة الشدة والمكان على شكل زخات ، غير مستمرة".وأضافت: "فترة تأثيرها يكون إعتباراً من ساعات بعد ظهر ومساء يوم السبت الموافق 2025/1/4 وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7▪️السبتتندفع السحب نحو سماء غرب البلاد خلال ساعات بعد الظهر والمساء، تتكاثر بعدها السحب الركامية في باقي المدن تباعاً لتكون الأجواء غائمة جزئيا وكليا.وتبدأ الرياح بالتحول التدريجي الى الإتجاه الجنوبي الشرقي.▪️الأحديبدأ هطول الامطار مع قليل من البرق والرعد غرب البلاد خلال ساعات مساء الاحد،وتدريجيا ساعات ليل الأحد وفجر الاثنين متوقع شمول باقي المدن بهطول خفيف الى معتدل على شكل زخات يصحبه البرق والرعد في أماكن.▪️الأثنينيستمر تأثير الحالة المؤثرة ، وفرص واردة لتشكل بؤر لخلايا رعدية مصحوبة بأمطار تمتاز بالغزارة في اماكن محدودة من وسط وجنوب البلاد وغربها متوقع للفترة من مساءً وتستمر لغاية صباح الثلاثاء.▪️الثلاثاءيتركز تأثير الحالة الممطرة نهارا في مدن وسط وجنوب البلاد وفترات متوقعة من الغزارة في بعض الأماكن.لتنتهي خلال ساعات الليل.فيما حذرت من "نشاط متوقع للرياح خلال نهار يوم الأثنين في مناطق جنوب ووسط البلاد لتصل سرعة هباتها مابين(50-60) كم بالساعة مسببة تصاعد للغبار والاتربة تسبب تدني الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية وبعض المناطق الداخلية.وتحذيرات من غزارة الأمطار في أماكن محدودة من مدن وسط وجنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء مع فترات من الرياح الهابطة ، تستوجب أخذ الأحتياطات.