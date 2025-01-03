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الانواء الجوية: امطار متفاوتة الشدة خلال هذه الأيام
أخبار الطقس
2025-01-03 | 15:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,122 مشاهدة
اعلنت
الهيئة
العامة للانواء
الجوية
والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تحديث لحالة الطقس خلال الأيام القادمة متوقعة حدوث موجات مطرية على شكل زخات في مناطق متفرقة من البلاد.
وقالت
الهيئة
في منشور على صفحتها الرسمية تابعته
السومرية
نيوز، انه "تشير تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا الى تأثر البلاد بحالة
جوية
وامطار متفاوتة الشدة والمكان على شكل زخات ، غير مستمرة".
وأضافت: "فترة تأثيرها يكون إعتباراً من ساعات بعد ظهر ومساء يوم السبت الموافق 2025/1/4 وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7
▪️السبت
تندفع السحب نحو سماء غرب البلاد خلال ساعات بعد الظهر والمساء، تتكاثر بعدها السحب الركامية في باقي المدن تباعاً لتكون الأجواء غائمة جزئيا وكليا.
وتبدأ الرياح بالتحول التدريجي الى الإتجاه الجنوبي الشرقي.
▪️الأحد
يبدأ هطول الامطار مع قليل من البرق والرعد غرب البلاد خلال ساعات مساء الاحد،
وتدريجيا ساعات ليل الأحد وفجر الاثنين متوقع شمول باقي المدن بهطول خفيف الى معتدل على شكل زخات يصحبه البرق والرعد في أماكن.
▪️الأثنين
يستمر تأثير الحالة
الجوية
المؤثرة ، وفرص واردة لتشكل بؤر لخلايا رعدية مصحوبة بأمطار تمتاز بالغزارة في اماكن محدودة من وسط وجنوب البلاد وغربها متوقع للفترة من مساءً وتستمر لغاية صباح الثلاثاء.
▪️الثلاثاء
يتركز تأثير الحالة
الجوية
الممطرة نهارا في مدن وسط وجنوب البلاد وفترات متوقعة من الغزارة في بعض الأماكن.
لتنتهي خلال ساعات الليل.
فيما حذرت من "نشاط متوقع للرياح خلال نهار يوم الأثنين في مناطق جنوب ووسط البلاد لتصل سرعة هباتها مابين(50-60) كم بالساعة مسببة تصاعد للغبار والاتربة تسبب تدني الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية وبعض المناطق الداخلية.
وتحذيرات من غزارة الأمطار في أماكن محدودة من مدن وسط وجنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء مع فترات من الرياح الهابطة ، تستوجب أخذ الأحتياطات.
>>
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