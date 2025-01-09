أجواء هادئة اليوم تسبق العاصفة.. العراق يترقب جولة مطرية جديدة شاملة

وتشهد مناطق أجواء صحوة ومستقرة اليوم الخميس، بسبب مرتفع جوي سطحي، لكن الطقس يكون باردا في النهار وشديد البرودة ليلا مع سماء صافية يتخللها ظهور قطع من السحب في أماكن متفرقة.وسيتم تسجيل اقل درجة حرارة صغرى في وستبلغ 4 مئوية، اما اعلى درجة عظمى ستسجل في واسط وميسان وتبلغ 21 مئوية.وابتداء من يوم غد الجمعة، يدخل منخفض جوي جديد أجواء ليكون منخفض بعد الموجة السابقة التي بدأت الاحد وانتهت الثلاثاء الماضي.وستشمل الموجة المطرية مناطق واسعة من العراق، ولاسيما في والشرق والوسط والغرب، وتتسبب بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة مع بعض الزخات الغزيرة في مناطق الفرات الجنوب ووسط العراق، أما مناطق شرقي البلاد وشمالي البلاد سوف تكون الامطار متوسطة مع بعض الزخات الغزيرة في بعض الفترات.وتأتي هذه الموجة نتيجة تأثير نزول علوي مصحوب بامتداد سطحي رطب، ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق واسعة، مع تفاوت في شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق.