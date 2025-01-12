المنخفض الجوي يودع الوسط بالضباب.. وسيرافق مناطق اخرى لفترة اضافية

وشهدت اغلب محافظات وسط البلاد صباح اليوم بما في ذلك النجف، بابل، كربلاء، واسط، صلاح الدين، والأنبار، موجة ضباب كثيفة تسببت بتدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير.ومن المتوقع ان تنتهي فعالية المنخفض الجوي في الاقسام والغربية والجنوبية بشكل كامل بعد ان شهدت هذه الاقسام يوم امس تساقط امطار مختلفة الشدة، فيما تلاشت فعالية هذا المنخفض تماما اليوم بعد عودة المرتفع الجوي بالسيطرة على الاجواء وعودة الاجواء المستقرة .لكن من المتوقع استمرار تأثير المنخفض على الاقسام الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد حيث من المتوقع استمرار فرص الامطار على كافة محافظات شمال البلاد حتى مساء اليوم، وتكون الامطار مختلفة الشدة واكثر انتظاماً كل ما اتجه المنخفض نحو المناطق الشمالية الشرقية مع تجدد فرص تساقط الثلوج في الجبال العالية.اما بالنسبة لدرجات الحرارة فلا تغييرات كبيرة فيها حيث تبقى الاجواء باردة نهارا وباردة بشكل اكثر خلال ساعات الليل والفجر وفي كافة مناطق البلاد، ووتكون اقل درجة حرارة صغرى اليوم الاحد 4 مئوية وتسجلها محافظة أربيل والسليمانية، اما اعلى درجة عظمى فتبلغ 21 مئوية وسيتم تسجيلها في البصرة.