موجة باردة جديدة "صفرية".. وامطار ستظهر مع غياب الشمس اليوم

وبحسب خرائط الطقس، فإن "توقعات بزخات أمطار تبدأ مساء الأحد وتزداد الإثنين على دهوك وأربيل والسليمانية يصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، وتشمل أجزاء من وصلاح الدين وديالى وشرق العاصمة وواسط مساء الإثنين، وربما زخات أمطار خفيفة على ميسان صباح الثلاثاء".وتكون الحالة خفيفة ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى أما باقي المناطق متوقع أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة، بحسب بيانات الطقس.وسيشهد أيضا دخول موجة باردة جديدة، وقد يتم تسجيل الصفر المئوي على المناطق الشمالية وغرب وبادية الجنوب، مع انخفاض واضح في باقي المناطق والجنوبية.وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في غرب وتكون متغيرة الاتجاه في الايام المقبلة.