مناطق ستبدأ يومها بانجماد ارضي وتنهيه بزخات مطرية.. طقس العراق من الان وحتى الأحد

وتكون درجات في ووسط ومناطق غرب وشمال البلاد باردة مع أجواء شتوية قارسة تستدعي استخدام وسائل التدفئة، فيما تتناقص كميات السحب مع تراجع سرعة الرياح وارتفاع نسب الرطوبة، وبذلك تكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل (الصقيع) في مناطق عديدة وواسعة من لا سيما الشمالية والغربية فيما لا يستبعد تشكل (الإنجماد) الارضي في أماكن التجمعات المائية.ومع نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تتحرك الهوائية السيبيرية شديدة البرودة شرقًا إلا أن تأثيراتها ستبقى واضحة على الأجواء، وبذلك تبقى درجات أبرد من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية، ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات خاصة في المناطق الشمالية والغربية.وتبقى الأجواء شبه شتوية باردة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار وتكون أقل برودة في وسط وجنوب بما فيها العاصمة مع رياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وخلال ساعات الليل تستمر البرودة الكبيرة على الأجواء مع استمرار درجات الصغرى المتدنية مما يعني استمرار الحاجة لوسائل التدفئة لاسيما فوق المرتفعات الجبلية.ومن المتوقع بدء موجة من الامطار والثلوج اعتبارا من نهاية يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة وحتى يوم الاحد، بحسبما تؤكد بيانات الانواء الجوية، فيما من المتوقع ان تشهد الانبار وجنوب غرب في مساء اليوم امطارا متفرقة، اما درجات اليوم الأربعاء، فان اعلى درجة حرارة عظمى ستكون 19 مئوية اليوم في ميسان وذي قار والبصرة، واقل درجة صغرى ستكون في السليمانية وتبلغ صفر مئوية.