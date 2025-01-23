أسبوع "غائم" في العراق.. كيف ستكون شدة الحالة المطرية؟

ويقول الراصدون الجويون، ان "تغيرات سلبية طرأت على الامطار بفعل التغيرات المناخية، وستكون الأجواء باردة وغائمة خلال هذه الأيام لكن الامطار ستكون ضعيفة ومتفرقة لمعظم محافظات بدءا من اليوم الخميس وحتى نهاية الشهر الحالي".ويؤكد المختصون ان لن يشهد قوية ومعتبرة من الامطار اذا لم يضعف المرتفع السيبيري وينفصل عن والشرق الأوسط.وبدأت السحب بالاندفاع من جهة غرب البلاد فيما ستغطي أغلب المناطق وتشير التوقعات إلى بداية تساقط الأمطار من الأقسام الغربية من البلاد وتتحرك نهار الخميس وتشمل مناطق متفرقة بشكل عشوائي بين منطقة وأخرى، وتزداد التقلبات الجوية مساء الخميس والجمعة وتشمل مناطق واسعة من البلاد لكنها ستكون خفيفة ومتوسطة يصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية من دهوك وأربيل والسليمانية.وسيكون هناك زيادة في كميات الغيوم في الأجواء مع إمكانية هطول زخات مطر خفيفة وعشوائية غير قابلة للقياس في بعض الأجزاء، أي انه المطر سيكون مجرد قطرات او رذاذ ولا تزيد الكمية الهاطلة عن 0.5 ملم في أحسن الظروف وهي كمية بالكاد ترطب الأرض أو تسقي المحاصيل الشتوية، فيما تكون الامطار واضحة في مناطق محدودة بوسط وجنوب .