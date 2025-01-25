الغيوم تتراكم بزوايا محددة في العراق.. ملخص الامطار بالزمان والمكان

وتؤكد بيانات الطقس ان كافة مدن_البلاد ستكون فيها الاجواء صافية ومشمسة ومستقرة وتكون احيانا غائمة جزئيا بسحب عابرة غير ممطرة باستثناء مدن (ميسان وذي قار وشمال المثنى) حيث من المتوقع ان تشهد هذه المناطق هطول امطار معتدلة الشدة تتحول الى غزيرة في انحاء محدودة من ميسان وتنتهي قبل حلول مساء اليوم ولا يستبعد ان تشهد بعض مناطق هطول زخات مطر خفيفة متفرقة تنتهي مع .وبالتفصيل، ستكون الأجواء في وواسط وديالى وكربلاء والنجف وبابل والديوانية غائمة جزئيا تتحول الى صحوة مع ساعات ومشمسة، لكن الأجواء ستكون غائمة الى غائمة جزئيا في الجنوب، وستسقط الامطار بشكل متفرق على أجزاء من السماوة ثم باتجاه شمال الناصرية ووسطها ويكون بين خفيف الى متوسط، ثم يتمد الى مناطق وسط وجنوب ميسان بين الضحى والظهر خلال الساعات القادمة، مع توقعات بتساقط متوسط الى غزير مصحوب برعد على قضاء المشرح في ميسان.وتصحو الاجواء تدريجياً ابتداء من مدينة السماوة ثم تصبح الأجواء مشمسة لكن تتساقط بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة على بعض مناطق شمال خلال الظهر والعصر وتصحو مساءً.وتكون الرياح شمالية شرقية️ خفيفة الى معتدلة السرعة، وطقس مناطق شمال والمنطقة الغربية غائم جزئي الى صحو ومشمس مع تناثر غيوم متفرقة ورياح شمالية غربية بمناطق الشمال، وجنوبية شرقية معتدلة بالمنطقة الغربية.