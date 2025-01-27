العراق يعيش آخر ساعات الامطار قبل "صوم السماء".. كم سيستمر؟

وشهدت مناطق بادية المثنى وبعض أجزاء في وقت متأخر من مساء امس وفجر اليوم امطارا متقطعة، فيما من المتوقع ان تشهد مناطق غرب خلال الساعات القادمة موجة مطرية ستكون الخاتمة في العراق، تتبعها فترة استقرار طويلة قد تتجاوز الـ10 أيام، بسبب سيطرة منطقة من الضغط الجوي المرتفع، بحسب بيانات الطقس.اما درجات الحرارة فتكون مستقرة نسبية وقريبة من معدلاتها الموسمية مع ارتفاع طفيف في الدرجات العظمى ببعض المدن الجنوبية والغربية، فيما تستمر الأجواء الباردة ليلا وساعات الفجر خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى.اما الرياح فستكون شمالية غربية إلى غربية في معظم المناطق بسرعات تتراوح بين 10-20 كم/ساعة مع هبات قد تصل إلى 30 كم/ساعة في بعض الأماكن المكشوف، وستساهم هذه الرياح بتعزيز الشعور بالبرودة خاصة في الليل.وقد تشهد بعض المناطق الشمالية والوسطى انخفاضا محدودا في الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة في المناطق المفتوحة والقريبة من الأنهار.