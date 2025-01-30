طقس العراق.. أسبوع "جاف" ثم "مفاجأة عنيفة" قد تصل للسيول

وبحسب بيانات الطقس، فإن استقرارا كاملا يسيطر على أجواء مع غياب الامطار تماما من اليوم وخلال الأسبوع القادم وحتى نهايته على الأقل.ويشير المختصون ان الجوية خلقت حصنا شديدا ضد المنخفضات القادمة من المتوسط وتركيا ويمنع دخولها أجواء العراق، مشيرا الى ان هناك نمطا بطيئا بزيادة سيطرة الجوية وانخفاض وتيرة العواصف والمنخفضات الشتوية.كما يؤكدون انه حتى حتى الان هناك امكانية لاحداث شديدة شتاءً وخلال موسم المطر، لكن وتيرة التتابع للمنخفضات المطرية عموما انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة.وتؤشر البيانات التراكمية للامطار، الى هطول غزير متوقع في اغلب مدن مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل أي خلال حوالي 8 أيام من الان، وذلك بفعل منخفض جوي ماطر فوق بلاد الشام ومن المرجح ان تتعرض مدن شمال شرق لسيول نتيجة تركز الحالة الممطرة بغزارة هناك، اما المناطق الوسطى والجنوبية فمن المتوقع ان تشهد امطارا متوسطة الشدة.