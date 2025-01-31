منخفض قطبي عميق بارد وأمطار.. الشتاء يعود للعراق بقوة

وبحسب البيانات فإن منخفضا من أصول قطبية في المنطقة الشمالية والغربية يبدأ ايام الأربعاء والخميس والجمعة وترافق المنخفض كتلة هوائية باردة تسيطر على أجواء البلاد بشكل كامل من يوم الجمعة القادمة.وابتداء من يوم غد السبت، سيعبر منخفض جوي ضعيف أجواء البلاد مع فرص لأمطار محدودة غرب وجنوب ويستبعد تطورها أكثر، ويصاحب المنخفض كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة خصوصاً درجة الحرارة الصغرى تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.بعد ذلك ترتفع الحرارة بشكل واضح نتيجة اقتراب منخفض جوي جديد نهاية الأسبوع القادم، وسيكون أكثر فعالية، مع تقلبات ونشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.وعموما فإن بيانات الطقس تشير الى منخفض قطبي عميق يبدأ نهاية أول أسبوع من فبراير يشمل ولبنان وسوريا والأردن حيث يشهد تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وموجات برد وأجواء شديدة البرودة مع نشاط الرياح الشمالية .