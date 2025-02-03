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صقيع الى حد "الخطر" وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق

أخبار الطقس

2025-02-03 | 00:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صقيع الى حد &quot;الخطر&quot; وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق
7,474 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تشير توقعات الطقس، الى بدء تسجيل انخفاض بالحرارة يصل الى "الانخفاض الحاد" نهاية الأسبوع الحالي، حيث تبدأ الفعالية الجوية في العراق ابتداء من يوم غد الثلاثاء عندما تندفع الكتل الهوائية الباردة الى العراق، ويبدأ الانخفاض التدريجي بالحرارة والتساقط المطري ليصل اشده يوم الجمعة في مناطق الوسط والجنوب، فيما تنخفض الحرارة في المرتفعات الشمالية الى 16 تحت الصفر مع تساقط كثيف للثلوج.



وتقول خرائط الطقس ان "كتلا هوائية شديدة البرودة تندفع نحو منطقة شرق المتوسط وشمال الجزيرة العربية نهاية الأسبوع الحالي مما يؤدي إلى تشكل منخفض جوي يتزامن مع امتداد سطحي رطب وتشكل جبهة باردة سطحية".

وستؤدي هذه العوامل إلى تشكل سحب ممطرة بدءا من الأربعاء فيما تزداد التقلبات الجوية والأمطار الخميس ولغاية مساء الجمعة لتتركز في المناطق الشمالية والمنطقة الغربية والوسطى وبعض مناطق الجنوب، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج على دهوك وأربيل والسليمانية ويشمل المناطق المنخفضة هناك".

ومن المتوقع ان تسبب الكتلة الهوائية الباردة انخفاضا حادا في درجات الحرارة بعد عبور المنخفض الجوي الجمعة القادمة ومطلع الأسبوع القادم، خاصة على مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية وبادية الجنوب، حيث تقترب درجات حرارة من الصفر المئوي، بينما تكون درجات الحرارة في مرتفعات دهوك وأربيل والسليمانية ما بين -6 إلى -14 درجة تحت الصفر.

ويتوافر خطر تشكل الصقيع والانجماد هناك، ويشمل انخفاض الحرارة مناطق وسط وجنوب البلاد بشكل قليل لتكون الأجواء باردة جدا في المساء وساعات الصباح الأولى ومعتدلة إلى باردة نسبياً خلال النهار نشاط الرياح وموجات غبار متوقعة.

ومع اقتراب المنخفض من أجواء البلاد متوقع أن تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية من الثلاثاء، ونشاط عالي متوقع الأربعاء وفرصة للغبار، ومع ساعات صباح الخميس متوقع دخول جبهة المنخفض الباردة أجواء البلاد، لتتحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة نتيجة الفوارق الحرارية، وفرصة عالية لتشكل موجات غبار تبدأ من الأردن وشمال السعودية ثم الأراضي العراقية، وتندفع باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد وربما تكون كثيفة، مع هبات الرياح التي تتجاوز 80 كيلو متر في الساعة مما تستوجب التحذير .

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