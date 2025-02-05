متنبئ جوي عن طقس العراق: الاجواء غير مستقرة ويفضل عدم السفر برا وبحرا

وذكر عطية في تدوينة تابعتها نيوز، ان نشاط عالي للرياح السطحية في مدن وسط وجنوب البلاد وشرقها سببت للغبار خصوصا شرق البلاد، حيث بلغت سرعة الرياح في والكوت الى 60 كم بالساعة وفي وميسان بلغت 50 كم بالساعة. واقل نشاطا في شمال وغرب البلاد.وأضاف ان الرياح تهدأ خلال ساعات المساء والليل وتتحسن الرؤية الافقية، قليلا مع استمرار بعض الغبار العالق في الأجواء، لافتا الى انه خلال هذه الليلة تندفع كتلة هوائية باردة مع رياح غربية نشطة نحو مناطق غرب البلاد يصاحبها موجة غبار تسبب تردي الرؤية الافقية وانخفاض درجات الحرارة.وبين المتنبئ الجوي ان موجة الغبار تندفع صباح ونهار الخميس نحو مدن وسط البلاد والجنوب الغربي وبعض مدن والجنوب، مشيرا الى ان الخميس الاجواء غير مستقرة، ويفضل عدم السفر برا وبحرا.