العراق يتحول إلى "برّاد كبير" واعلى درجة 16 مئوية.. كتلة قطبية تفتح أبوابها على البلاد

وتقول بيانات الطقس، انه مع انتهاء الأمطار وانحسار المنخفض الجوي من البلاد بشكل كلي، تسيطر اليوم الاحد كتلة هوائية سيبيرية باردة جداً على عموم وقد تمتد الى يوم غد الاثنين، فيما يكون ‏الجو صافٍ ومشمس في اغلب المناطق مع عبور غيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع فوق بعض المدن العراقية.

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وتؤدي الهوائية باردة التي تقتحم السماء الجنوبية الى انخفاض في درجات ومتوقع إن تسجل وذي قار اليوم 16 مئوية، وميسان والمثنى 15 مئوية، ويكون الطقس بارد نهاراً الى بارد جداً وقارس ليلاً وتصل درجة في بغداد 14 وهي أعلى درجة تسجل خلال اليوم.

ويمثل انخفاض درجات هذا لتصبح أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردا ومشمسا في ذات الوقت في اغلب مناطق العراق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويصبح الطقس بارداً بشكل لافت في عموم مناطق بما فيها العاصمة بغداد ويتحول الطقس إلى شديد البرودة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الشمالية والغربية كما يحتمل تشكل الانجماد وحدوث الصقيع في أجزاء من شمال غرب ووسط .