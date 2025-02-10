مناطق عراقية ستبيت تحت الامطار والثلوج حتى مطلع الفجر

وتشير بيانات الطقس، الى انه "منذ الساعات الاولى لصباح اليوم الاثنين وحتى فجر الثلاثاء تشهد مناطق غرب عكاشات / الوليد /طريبيل/ القائم / العوينة / العمى / الزلة ومناطق شمال جميعها بالاضافة الى جنوب غرب صلاح الدين".ومن المتوقع ان تمتد الامطار والثلوج الى العديد من مناطق فجر الثلاثاء ومنها / البعاج/ القيروان /ناحية حمام العليل / مركز زخات خفيفة /واغلب مدن جنوب وغربها.اما في الوسط والجنوب، فتكون الأجواء مشمسة لكن درجات الحرارة بين باردة الى معتدلة نسبيًا، فيما تشير التوقعات الى فرص أمطار متوقعة على الجنوب وبعض مناطق الفرات يوم الاربعاء، فيما تتركز الامطار الخميس في مع عودة تساقط الثلوج الكثيفة.