8 محافظات "ممطرة" اليوم.. ملخص حالة الطقس في عموم العراق

وبحسب بيانات الطقس فإن موجة امطار تؤثر على المدن الجنوبية من البلاد، نتيجة تأثر هذه المحافظات بنشاط منخفض جوي سطحي قادم من البحر الاحمر بينما يستمر تأثير المرتفع السيبيري على باقي مدن البلاد ومن بينها العاصمة مسببا حدوث اضطرابات يقتصر تأثيرها على الاقسام الجنوبية في حين يسود الاستقرار في باقي انحاء البلاد.وسيكون الاجواء في مدن شمال ووسط وغرب البلاد، صافية ومشمسة ومستقرة باستثناء مدن (واسط والديوانية والنجف الاشرف) حيث تكون الاجواء في هذه المدن غائمة جزئيا واحيانا غائمة مع فرصة لهطول قطرات من المطر او زخات خفيفة عابرة ماعدا مناطق وسط وجنوب وشرق تكون زخات المطر خفيفة الى شبه معتدلة احيانا.اما المدن الجنوبية، فتكون فيها اجواء غائمة جزئياً الى غائمة كلياً مصحوبة بهطول امطار ديمية خفيفة الى معتدلة الشدة تشمل كافة مدن الجنوب، كما ان الغزارة واردة على فترات قصيرة في اماكن يعصب تحديدها من ميسان وشرق ذي قار.وعموما تطال الامطار البصرة والعمارة والناصرية والديوانية والمثنى وواسط ، كما قد تطال قطرات خفيفة الحلة والنجف وكربلاء.اما درجات الحرارة، فمن المتوقع بقاءها مقاربة لما سجل يوم الثلاثاء باستثناء مدن الجنوب وبعض مدن الفرات الاوسط المحاذية للمدن الجنوبية حيث سوف تشهد انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتصل العظمى في البصرة 17م وميسان 15م والانبار 18م وبغداد 19م والموصل 16م اما الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في كافة الأماكن.