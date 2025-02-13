الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق "الأولى منذ 10 سنوات"

وتشير خرائط الطقس، الى بيانات عن عاصفة شتوية محتملة خلال الفترة بين 19 و23 شباط الجاري، وصفها المختصون بانها فترة حساسة ومعقدة جويًا، وقد تكون العاصفة الأولى منذ آخر عاصفة شتوية معتبرة ضربت شرق المتوسط قبل 10 سنوات والتي تسمى "العاصفة هدى".وبخصوص الأجواء الحالية، فإن الامطار خلال عصر ومساء تتزايد في المناطق الشمالية وتستمر حتى مساء غد الجمعة، يصاحبها تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات دهوك وأربيل وشمال السليمانية، وربما يشمل المناطق المنخفضة هناك .وتكون الرياح جنوبية شرقية ومتقلبة الإتجاه خفيفة السرعة، ومتوقع تحول الرياح إلى جنوبية غربية على غرب الأنبار، وهناك نشاط داخل سوريا والأردن قد يتسبب بتصاعد الغبار، ومن يوم الجمعة تعود الرياح الشمالية الغربية، أما درجات الحرارة من المتوقع ان تنخفض الجمعة ولمدة يومين حتى الاثنين، ثم ترتفع مجدداً.وابتداء من يوم الأحد المقبل تبدأ الفعاليات الجوية والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تبدأ كتلة هوائية باردة بالتأثير على الاجواء العراقية لتسبب انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة في كافة مدن البلاد لتبدأ بوادرها يوم الجمعة على ان تتعمق وتشمل كافة المدن خلال يومي السبت والأحد، فيما تبدا امطار الاحد والاثنين في الوسط والجنوب.