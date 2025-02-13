ومنذ عام 2017 وحتى النصف الأول من عام 2024، صدرت نحو 52 مليار متر مكعب من بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق، بحسب موقع "شهرخبر".ويتم هذا التصدير من نقطتي تبادل في جنوب وغرب إيران، ويتم تعديل كميته وفقا لاحتياجات والاتفاقيات الثنائية، لكن في نهاية عام 2024 تمت إزالة إحدى هذه النقاط من لغرض اجراء صيانات كبرى، وبعد الانتهاء من الإصلاحات، تم استئناف تدفق .ويقول الموقع الإيراني انه "في عام 2025، يستمر نقل الإيراني إلى العراق، ولكن بسبب خطط للاكتفاء الذاتي من إنتاج وتحديات البنية التحتية والضغوط الدولية، فإن مستقبل هذا مصحوب بالشكوك، حيث أن تحقيق أهداف يتطلب استثمارات كبيرة، وتطوير البنية التحتية، وإدارة المشاريع بشكل فعال".