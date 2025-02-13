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بعد 9 أعوام و15 مليار دولار.. توقعات إيرانية متشائمة لـ"التعاون الغازي" مع العراق
أخبار الطقس
2025-02-13 | 03:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الخميس، ان
إيران
حصلت على 15 مليار دولار من
تصدير
الغاز
الى
العراق
بين 2017 و2024، مشيرة الى ان عقوبات
ترامب
وكذلك خطط
العراق
لايقاف حرق
الغاز
المصاحب واستثماره، تهدد
التعاون
بين
العراق
وايران باستيراد
الغاز
.
ومنذ عام 2017 وحتى النصف الأول من عام 2024، صدرت
إيران
نحو 52 مليار متر مكعب من
الغاز
بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق، بحسب موقع "شهرخبر".
ويتم هذا التصدير من نقطتي تبادل في جنوب وغرب إيران، ويتم تعديل كميته وفقا لاحتياجات
العراق
والاتفاقيات الثنائية، لكن في نهاية عام 2024 تمت إزالة إحدى هذه النقاط من
الدائرة
لغرض اجراء صيانات كبرى، وبعد الانتهاء من الإصلاحات، تم استئناف تدفق
الغاز
.
ويقول الموقع الإيراني انه "في عام 2025، يستمر نقل
الغاز
الإيراني إلى العراق، ولكن بسبب خطط
العراق
للاكتفاء الذاتي من إنتاج
الغاز
وتحديات البنية التحتية والضغوط الدولية، فإن مستقبل هذا
التعاون
مصحوب بالشكوك، حيث أن تحقيق أهداف
العراق
يتطلب استثمارات كبيرة، وتطوير البنية التحتية، وإدارة المشاريع بشكل فعال".
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