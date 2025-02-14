وبحسب بيانات الطقس، فإنه من المتوقع حدوث موجة أمطار تتركز في مناطق في ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، يصاحبها تساقط الثلوج الكثيفة في دهوك وأربيل وشمال السليمانية، مع انخفاض شديد في الحرارة هناك لتنتهي الحالة مساء اليوم الجمعة.وتشمل فرص الأمطار مناطق شمال صلاح الدين وديالى فجر الجمعة وتنتهي صباحاً، أما باقي المناطق الوسطى والجنوبية والمنطقة فتشهد أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وانخفاض في الحرارة.ومن المتوقع تسجيل استقرار مؤقت في الطقس حيث تشير التوقعات إلى موجة أمطار جديدة تتركز في مناطق وسط وجنوب البلاد والمنطقة والبداية من مساء السبت وتزداد الأحد.وبينما تتبادل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية حالات الامطار خلال هذين اليومين، الا انها قد تتوحد بموجة قطبية تمتد لفترة طويلة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.ويشير خبراء الطقس الى تعدد السيناريوهات المتوقعة في تلك الفترة، لكن هناك مؤشرات على أكثر من ضربة للبرد القطبي ومكوث طويل للموجات العلوية العميقة فوق العراق، وعندما تضرب موجات البرد بشكل متكرر قد يتساقط الثلج على نطاق واسع أو تنهار مستويات الثلوج حتى 500 متر فوق مستوى سطح البحر.وفي حال توفّرت الظروف الملائمة لتساقط الأمطار، فإن درجات الحرارة المنخفضة في معظم طبقات الغلاف الجوي تساعد على تحولها إلى ثلوج أو بقائها على شكل ثلج حتى المستويات السفلى من الغلاف الجوي.