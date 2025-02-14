240 الف متضرر و11 مليون دولار خسائر.. مرتبة العراق بضحايا المناخ المتطرف بين 1993 و2022

وحل بالمرتبة 137 عالميا من اصل 174 دولة، حيث انه كلما تتقدم المرتبة كلما كان البلد اكثر تضررا من تطرف المناخ، حيث جاءت دومينيكا بالمرتبة الأولى بصفتها الأكثر تضررا من تطرف المناخ، تليها بالمرتبة الثانية بعدد متضررين بلغ 88 مليون متضرر و44 مليار دولار خسائر واكثر من الف وفاة.اما العراق، فبلغت وفياته من 1993 لغاية 2022 بلغت 5 وفيات فقط، بمعدل 0.003 وفاة لكل 100 الف نسمة، فيما بلغ عدد المتضررين حوالي 240 الف شخص، بمعدل 55 شخصا لكل 100 الف نسمة، اما الخسائر فبلغت 11 مليون دولار وبنسبة خسارة تبلغ 0.003% من الناتج المحلي الإجمالي.اما فجاءت بالمرتبة 174 الأخيرة، بصفتها اقل الدول تضررا من التغير المناخي بخسائر صفر دولار ومتضررون يبلغون 6 نسمات فقط دون اية وفيات، كما جاءت قطر بالمرتبة 173 اقل البلدان تضررا من المناخ.