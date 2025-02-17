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الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام
أخبار الطقس
2025-02-17 | 00:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,646 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى تعرض
العراق
لموجة قطبية شديدة البرودة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي، حيث تنخفض
الحرارة
الى ما تحت الصفر بدرجات، في عموم البلاد، لتكون الخاتمة الشتائية هي الأقوى برودة على الاطلاق ولم يشهدها
العراق
طوال فصل الشتاء.
وبحسب البيانات، فان الموجة تبدأ الأسبوع المقبل وتكون شديدة البرودة واكثر برودة من سابقاتها بكثير، حيث تنطلق الموجة من روسيا-سيبيريا، وستبدأ بالتأثير على مدن
الشمال
خلال يوم الجمعة وتنحدر نحو باقي المدن ابتداء من السبت، وتتعمق وتبلغ ذروتها خلال الاسبوع المقبل وتستمر لمدة 8 أيام، يرافقها تساقط الثلوج على بعض مدن
الشمال
وتشكل
موجات
صقيع وانجماد على نطاق واسع.
هذه الموجة قد تكون مصحوبة باضطرابات
جوية
تشمل تساقط أمطار وربما ثلوج في المناطق الشمالية والمرتفعات، مع انخفاض كبير في درجات
الحرارة
السطحية، من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة، خاصة إذا ترافقت هذه البرودة مع رطوبة كافية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، مما قد يساهم في هطولات قوية شمالا وربما ثلوج كثيفة.
وقبل ذلك، ستشهد مناطق
العراق
امطارا ابتداء من الأربعاء المقبل حيث تعاود الفرص على المحافظات الشمالية، ويوم الخميس ستتساقط الأمطار على أغلب المحافظات، ويوم الجمعة تساقط الأمطار سيكون على المحافظات الشمالية وديالى، لتبدأ بعدها الموجة القطبية الباردة.
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