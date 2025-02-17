الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام

وبحسب البيانات، فان الموجة تبدأ الأسبوع المقبل وتكون شديدة البرودة واكثر برودة من سابقاتها بكثير، حيث تنطلق الموجة من روسيا-سيبيريا، وستبدأ بالتأثير على مدن خلال يوم الجمعة وتنحدر نحو باقي المدن ابتداء من السبت، وتتعمق وتبلغ ذروتها خلال الاسبوع المقبل وتستمر لمدة 8 أيام، يرافقها تساقط الثلوج على بعض مدن وتشكل صقيع وانجماد على نطاق واسع.هذه الموجة قد تكون مصحوبة باضطرابات تشمل تساقط أمطار وربما ثلوج في المناطق الشمالية والمرتفعات، مع انخفاض كبير في درجات السطحية، من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة، خاصة إذا ترافقت هذه البرودة مع رطوبة كافية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، مما قد يساهم في هطولات قوية شمالا وربما ثلوج كثيفة.وقبل ذلك، ستشهد مناطق امطارا ابتداء من الأربعاء المقبل حيث تعاود الفرص على المحافظات الشمالية، ويوم الخميس ستتساقط الأمطار على أغلب المحافظات، ويوم الجمعة تساقط الأمطار سيكون على المحافظات الشمالية وديالى، لتبدأ بعدها الموجة القطبية الباردة.