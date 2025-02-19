وابتداء من مساء اليوم الأربعاء، تبدأ بوادر المنخفض في الموصل واربيل ودهوك ومناطق متفرقة من الانبار، ثم تشمل اغلب المناطق تدريجيا صباح ونهار غد الخميس بامطار متفاوتة الشدة تغزر في بعض الاماكن خاصة التي تتأثر بالسحب الرعدية ومنها مناطق الوسط والجنوب (النجف والديوانية وواسط وصلاح الدين وبغداد وكربلاء وبابل وديالى والسماوة والناصرية والبصرة والعمارة) وكذلك تشمل باقي مدن كركوك والسليمانية".وبحسب التوقعات تستمر الحالة الى فجر الجمعة على المنطقة الشمالية بامطار وثلوج قد تشتد على المرتفعات في السليمانية واربيل مع احتمالية تشكل السيول في اماكن متعددة .وتنخفض درجات الحرارة نهار غد الخميس وتبقى مرتفعة عند مستوى العشرينات على المناطق الجنوبية فيما تشهد باقي المناطق انخفاضا حادا وخاصة المدن الشمالية والمنطقة الغربية بداية من ليل الخميس / فجر الجمعة.وتبدأ شدة الاندفاع القطبي تتزايد نحو مع نهاية هذا الأسبوع ويصل إلى ذروته أوائل الأسبوع المقبل، حيث ستكون فرص زخات الثلوج حاضرة شمال وشمال غرب بدءاً من السبت وحتى الاثنين وقد تشمل بعض الأرجاء شمال الجزء الأوسط من البلاد مثل كركوك وبادية نينوى والقائم وراوة، لكنها تكون اكثر ثباتًا على المناطق الجبلية خاصة السليمانية.وتمر جبهات هوائية ماطرة عبر المناطق الشمالية والوسطى من البلاد من الخميس وحتى السبت محملة بأمطار وعواصف رعدية تشتد كلما اتجهنا شمالاً مع ثلوج جبلية كثيفة.وستنهار درجات الحرارة الأسبوع المقبل حتى تقترب العظمى من الصفر المئوي في العديد من المناطق الشمالية والغربية والوسطى اثناء الذروة وتكون دون الصفر في المرتفعات.