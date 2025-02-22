العراق يواجه أقوى وأطول موجة صقيع منذ 5 سنوات

وتقول بيانات الطقس، ان الهواء القطبي بدأ بالتوغل في اليوم السبت، مسببًا المزيد من الانخفاض الحراري مع فرص لتساقط الثلوج شمال غرب بدءًا من وقت متأخر من الليل قبل أن تنتقل إلى شمال شرق فجر الأحد.ويقول المختصون أن سيواجه أقوى وأطول موجة برد وصقيع منذ 5 سنوات خصوصاً مناطق شمال و غرب البلاد ووسط البلاد.ويتوقع ان ترتفع فرص الثلوج غدًا الاحد خلال الليل في شمال غرب بما في ذلك شمال مدينة الرطبة، القائم، راوه، عانه، حديثة، كذلك اجزاء من جنوب شرق نينوى، وقد تصل بعض الغيوم المحملة بالثلوج والأمطار المخلوطة بالثلوج الى اجزاء من محافظة لا سيما بيجي وتكريت وغرب سامراء (ربما) قبل فجر الأحد.ومن الممكن أن تشهد مدينة وايضًا مدينتا والسليمانية تساقطًا خفيفًا ومؤقتًا لندف الثلج وربما تشهد مناطق شرق الموصل وسهل هطول ثلجي خفيف ومتفرق في وقت مبكر من يوم غد الاحد، فيما لاتزال بغداد خارج خارطة الثلوج حتى الان.وستكون الحرارة منخفضة جدا حيث تسجل الصغرى قرابة الـ 7 درجات تحت الصفر شمالا وتقارب الـ 4 درجات تحت الصفر غربا وقرابة الـ 3 درجات الى درجتين تحت الصفر في الوسطى والجنوبية وتبدأ مع ساعات مساء اليوم السبت.