وتساقطت الثلوج في وصلاح الدين وكركوك وأجزاء من فضلا عن السليمانية واربيل، ومع استقرار الأجواء اليوم من المتوقع ان تستمر فرص الامطار والثلوج في والسليمانية.ووصلت موجة البرد مناطق وسط البلاد ويزداد الاحساس بالبرودة بشكل واضح نهار الأحد وتتحرك باتجاه الجنوب مساء الأحد والاثنين، مع تسجيل أجواء شديدة البرودة متوقعة من الإثنين ولغاية الجمعة فضلا عن خطر تشكل الصقيع والانجماد في أغلب المناطق خصوصاً الصحراوية.