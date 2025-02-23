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فجر "ثلجي" في عدة محافظات.. و"جيش" الموجة القطبية يزحف نحو الجنوب
أخبار الطقس
2025-02-23 | 00:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,939 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
شهدت العديد من محافظات شمال وغرب
العراق
تساقطا للثلوج خلال ساعات فجر اليوم الاحد، فيما تستقر الأجواء اليوم باستثناء السليمانية واربيل، استعداد لتعمق الموجة القطبية في عموم البلاد ابتداء من مساء اليوم.
وتساقطت الثلوج في
الانبار
وصلاح الدين وكركوك وأجزاء من
الموصل
فضلا عن السليمانية واربيل، ومع استقرار الأجواء اليوم من المتوقع ان تستمر فرص الامطار والثلوج في
أربيل
والسليمانية.
ووصلت موجة البرد مناطق وسط البلاد ويزداد الاحساس بالبرودة بشكل واضح نهار الأحد وتتحرك باتجاه الجنوب مساء الأحد والاثنين، مع تسجيل أجواء شديدة البرودة متوقعة من الإثنين ولغاية الجمعة فضلا عن خطر تشكل الصقيع والانجماد في أغلب المناطق خصوصاً الصحراوية.
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