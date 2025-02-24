درجات "تحت الانجماد" في 10 محافظات.. وتساقط ثلجي-مطري في 5 مدن

وبحسب تقرير الهيئة، فإن الطقس سيكون صحوا الى غائم جزئي فيما تزداد كثافة الغيوم وهطول الزخات المطرية في شمال البلاد ممزوجة بتساقط ثلجي خفيف الشدة في مراكز مدن السليمانية ودهوك وكركوك وشمال واربيل وشمال نينوى، وتنتهي فرص الهطول خلال الليل.وتنخفض الحرارة بفارق 3 الى 4 درجات مئوية في مدن جنوب البلاد مع فرص للانجماد الأرضي في المناطق الصحراوية.وستسجل اعلى درجة حرارة عظمى في وتكون 15 مئوية، فيما تسجل محافظات ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى والانبار وواسط درجات حرارة صغرى بالسالب تحت الصفر المئوي.