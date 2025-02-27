رمضان "متقلب جويًا".. امطار "غاضبة" وسيول تستوجب الحذر

ويقول مختصون ان رمضان سيكون حافلا بالتقلبات الجوية والامطار والعواصف الرعدية، حيث تشير كافة التوقعات بان شهر اذار سيحمل تقلبات ربما تكون حادة متمثلة بهطول امطار رعدية غزيرة ودرجات ستكون ما بين ارتفاع تارة وانخفاض تارة اخرى ، فيما ستبدأ هذه التقلبات الجوية عند الاسبوع الاول لشهر رمضان .وتؤكد بيانات الطقس ان حالة عدم استقرار جوي قد تكون متوسطة إلى قوية الفاعلية، ومن المتوقع أن تؤثر على أغلب المحافظات خلال الأيام القادمة، وهي ناتجة عن تأثر البلاد بمنخفض قطع في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة، يتزامن معه تمدد رطوبي سطحي قادم من الجنوب الشرقي، مما سيؤدي إلى نشوء سحب رعدية ممطرة متفاوتة الشدة في مناطق واسعة.وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح السطحية التي قد تثير الغبار في بعض الفترات، كما لا يُستبعد حدوث عواصف رعدية قوية، خاصة في المناطق التي ستشهد تصادم الكتلة الباردة مع الامتداد الرطب.من المتوقع أن تبدأ تأثيرات هذه الحالة الأسبوع المقبل، مع تزايد الفاعلية تدريجيًا لتبلغ ذروتها نهاية الأسبوع نفسه قبل أن تبدأ بالانحسار لاحقًا حسب التطورات الجوية.ويؤكد مختصون انه نظرًا لشدة الفاعلية الجوية المتوقعة، يُنصح بتوخي الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة والمجاري المائية، مع متابعة التحديثات المستمرة لمزيد من التفاصيل حول تأثير الحالة الجوية في كل منطقة.