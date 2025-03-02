البحر الأحمر والأبيض المتوسط سيتصارعان بسماء العراق.. العد التنازلي للعاصفة المطرية بدأ

ويقول مختصون ان منخفضات عملاقة وأمطارا غزيرة مع عواصف رعدية ستجتاح ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 6 أيام، حيث تتأثر البلاد باندماج منخفضين جويين (الأول من البحر والثاني من المتوسط) ليسببا تساقط أمطار غزيرة ووفيرة مع عواصف رعدية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 6 أيام (إلى الإثنين من الأسبوع المقبل)".وتؤكد البيانات ان الأمطار الرعدية شاملة لكافة مناطق وذلك بسبب طول فترة مكوث المنخفضات الجوية في سماء البلاد، وستكون غزيرة وقد تحدث فيضانات في بعض السهول وغرق الشوارع في بعض المدن.وسيتم تسجيل نشاط بسرعة الرياح مما سيؤدي الى احتدام العواصف الرعدية بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية الكثيفة، وقد يتساقط البُرَد (الحالوب) في بعض المناطق التي يشتعل فيها فتيل العواصف الرعدية والصواعق.ويصف مختصون ما سيحدث بان سيقع تحت ذراع نتيجة لتصادم هواء دافئ ورطب مع هواء بارد، حيث سيكون ‏المنخفض الجوي مغلقا تحيط به المرتفعات الجوية من كل جانب من جهة الشمال ومن جهة الجنوب الشرقي، لذلك ستكون وضعية النزول ومحاصرة المنخفض الجوي ممتازة على بما يعني إن الأمطار تستمر الى أيام بشكل متقطع.