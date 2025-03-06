الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة

وتشير البيانات الى ان الأفضلية في حصة الامطار ستكون لمحافظة صلاح الدين حيث يمكن ان يتراكم فيها ما بين 40-80 لتر لكل متر² ومحليًا بين 90-120 لتر لكل متر² خاصة في الضفة الشرقية من الثرثار وذلك من مساء الجمعة ولغاية مساء السبت.وستكون كميات الأمطار في أجزاء واسعة من العراق، كميات كبيرة حتى في وديالى والفرات الاوسط وميسان وشمال وشرق .وفي التسلسل الزمني لبدء التساقط، فان الأجواء تستقر في اغلب مدن البلاد، لتبدأ الأمطار الرعدية من المناطق الغربية خلال المساء او الليل.وخلال يوم غد الجمعة تنطلق امطار غزيرة ترافقها عواصف رعدية تشمل مناطق واسعة من البلاد، حيث تبدأ في المنطقة الغربية بشكل امطار غزيرة إلى غزيرة جدا في وقت مبكر من يوم الجمعة، اما في المنطقة الوسطى، فتكون امطارا غزيرة تشتد في بعض المناطق وتبدا بعد الظهر وتستمر الفرص إلى يوم السبت.وفي الفرات الأوسط، تكون الامطار غزيرة وتشتد في بعض المناطق وتبدأ بعد الظهر مع استمرار الفرص خلال يوم السبت، اما في المنطقة الجنوبية، تكون الامطار غزيرة وتشتد في المناطق وبالاخص الأجزاء الشرقية، وتكون يوم الجمعة والفرص اقل يوم السبت، و في المنطقة الشمالية، تكون الامطار متوسطة إلى غزيرة وتكون الفرص قليلة في المناطق الجبلية ومناطق دهوك وتكون الأمطار يوم السبت وليس الجمعة.