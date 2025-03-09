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ملخص شامل بحالة الامطار خلال الساعات والأيام القادمة.. متى "تجف السماء"؟

أخبار الطقس

2025-03-09 | 01:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ملخص شامل بحالة الامطار خلال الساعات والأيام القادمة.. متى &quot;تجف السماء&quot;؟
8,787 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير بيانات الطقس، ان الامطار تستمر في وسط البلاد حتى بعد ظهر اليوم الاحد، وقد تتبعها موجات مطرية اقل شدة قبل ان تغادر المنخفض الجوي تماما يوم الثلاثاء المقبل.



وبحسب خرائط الطقس، فإن فرص الامطار مستمرة حتى ساعات صباح او ظهر هذا اليوم الاحد 9 آذار وتشمل مناطق مختلفة من ديالى واسط، بغداد، شرق صلاح الدين، شرق الانبار، شمال بابل، شمال كربلاء، شمال ميسان".

وسيكون تركز الامطار لصالح مناطق (جنوب ديالى ، شمال واسط ، شرق العاصمة بغداد) حتى ظهر الاحد.

ويأتي تمركز المنخفض السطحي مع تكدس رطوبة هائلة على مناطق الوسطى، سبب استمرار تكونات السحب والأمطار، وأحيانا تكون أمطار ديمية وأحيانا رعدية حسب التصعيد الحراري، تستمر بشكل أقل نهار اليوم الأحد وتضعف الفعالية مساء الأحد.

لكم من المتوقع أن يتنشط المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم الأحد وقد يتسبب بأمطار رعدية في مناطق عشوائية من العراق ولكن بشكل أضعف، وتتخلل فرص الأمطار فترات من الصحو، قبل ان يغادر المنخفض الجوي أجواء العراق بالكامل يوم الثلاثاء المقبل.

وتشير البيانات الى ارتفاع واضح في الحرارة من نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع القادم في كافة المناطق، خصوصاً المناطق الوسطى والجنوبية لتقترب من 30° درجة مئوية، بسبب سيطرة مرتفع جوي، وأجواء حارة نسبياً وسط النهار ومعتدلة خلال المساء وساعات الصباح الأولى، لكن هذا لا يعني نهاية موجات البرد، بحسب المختصين.
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