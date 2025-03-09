ملخص شامل بحالة الامطار خلال الساعات والأيام القادمة.. متى "تجف السماء"؟

وبحسب خرائط الطقس، فإن فرص الامطار مستمرة حتى ساعات صباح او ظهر هذا اليوم الاحد 9 آذار وتشمل مناطق مختلفة من واسط، بغداد، شرق صلاح الدين، شرق الانبار، شمال بابل، شمال كربلاء، شمال ميسان".وسيكون تركز الامطار لصالح مناطق (جنوب ، شمال ، شرق العاصمة بغداد) حتى ظهر الاحد.ويأتي تمركز المنخفض السطحي مع تكدس رطوبة هائلة على مناطق الوسطى، سبب استمرار تكونات السحب والأمطار، وأحيانا تكون أمطار ديمية وأحيانا رعدية حسب التصعيد الحراري، تستمر بشكل أقل نهار اليوم الأحد وتضعف الفعالية مساء الأحد.لكم من المتوقع أن يتنشط المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم الأحد وقد يتسبب بأمطار رعدية في مناطق عشوائية من ولكن بشكل أضعف، وتتخلل فرص الأمطار فترات من الصحو، قبل ان يغادر المنخفض الجوي أجواء بالكامل يوم الثلاثاء المقبل.وتشير البيانات الى ارتفاع واضح في الحرارة من نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع القادم في كافة المناطق، خصوصاً المناطق والجنوبية لتقترب من 30° درجة مئوية، بسبب سيطرة مرتفع جوي، وأجواء حارة نسبياً وسط النهار ومعتدلة خلال المساء وساعات الصباح الأولى، لكن هذا لا يعني نهاية موجات البرد، بحسب المختصين.