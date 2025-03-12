طقس من الصحراء الافريقية يسيطر على العراق لـ10 ايام.. والشتاء قد يعود قريبًا!

وبحسب خرائط الطقس، فإن الاستقرار الجوي يسيطر على في الفترة القادمة مع ارتفاع الحرارة لتتجاوز الـ30 مئوية ولا سيما في الجنوب، وذلك نتيجة لكتلة هوائية دافئة جدا قادمة من الافريقية، مع مرتفع جوي يفرض استقراره على الاجواء في اعتبارا من اليوم الاربعاء لترتفع درجات الحرارة العظمى في عموم البلاد، ويكون الطقس ربيعيا مشمسا وتتجاوز الحرارة الـ25 مئوية وتصل الى الـ30.ويؤكد مختصون ان "الطقس بالكامل سيكون تحت تأثير الجوية ولا توجد فرص فعلية للأمطار خلال هذا الاسبوع ولغاية أوائل الأسبوع المقبل، مع سيطرة الدفئ حتى الأسبوع المقبل"، فيما شدد المختصون على ان أوان ارتداء الملابس الصيفية قد حان مع الاحتفاظ ببعض القطع الشتوية تحسبا للتقلبات في الحرارة.لكن التقلبات والاضطرابات مرشحة للعودة بحلول نهاية الشهر الحالي مع انخفاض عميق ومؤقت في درجات الحرارة، فيما من المتوقع ان يشهد كتلة هوائية باردة وامطار عشوائية لعدة أيام بعد 22 من الشهر الجاري.