طقس من الصحراء الافريقية يسيطر على العراق لـ10 ايام.. والشتاء قد يعود قريبًا!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طقس من الصحراء الافريقية يسيطر على العراق لـ10 ايام.. والشتاء قد يعود قريبًا!

أخبار الطقس

2025-03-12 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طقس من الصحراء الافريقية يسيطر على العراق لـ10 ايام.. والشتاء قد يعود قريبًا!
4,343 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير بيانات الطقس، الى ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من اليوم الأربعاء مع استقرار الأجواء تماما في حالة قد تستمر لمدة 10 أيام، فيما من المتوقع ان يشهد العراق تقلبات جوية وامطار وانخفاض الحرارة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وبحسب خرائط الطقس، فإن الاستقرار الجوي يسيطر على العراق في الفترة القادمة مع ارتفاع الحرارة لتتجاوز الـ30 مئوية ولا سيما في الجنوب، وذلك نتيجة لكتلة هوائية دافئة جدا قادمة من الصحراء الافريقية، مع مرتفع جوي يفرض استقراره على الاجواء في العراق اعتبارا من اليوم الاربعاء لترتفع درجات الحرارة العظمى في عموم البلاد، ويكون الطقس ربيعيا مشمسا وتتجاوز الحرارة الـ25 مئوية وتصل الى الـ30.

ويؤكد مختصون ان "الطقس بالكامل سيكون تحت تأثير المرتفعات الجوية ولا توجد فرص فعلية للأمطار خلال هذا الاسبوع ولغاية أوائل الأسبوع المقبل، مع سيطرة الدفئ حتى منتصف الأسبوع المقبل"، فيما شدد المختصون على ان أوان ارتداء الملابس الصيفية قد حان مع الاحتفاظ ببعض القطع الشتوية تحسبا للتقلبات في الحرارة.

لكن التقلبات والاضطرابات مرشحة للعودة بحلول نهاية الشهر الحالي مع انخفاض عميق ومؤقت في درجات الحرارة، فيما من المتوقع ان يشهد العراق كتلة هوائية باردة وامطار عشوائية لعدة أيام بعد 22 من الشهر الجاري.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

طقس العراق

بيانات طقس العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
Play
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
من الأخير
Play
من الأخير
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
Play
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
Play
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
بال 90
Play
بال 90
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
Play
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-11
Play
نشرة ١١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-03-2025 | 2025
12:45 | 2025-03-11
Play
11-03-2025 | 2025
12:45 | 2025-03-11
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات مؤثرة تكشفها شيماء قاسم في مدينة الصدر - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-11
Play
حالات مؤثرة تكشفها شيماء قاسم في مدينة الصدر - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-11
الله بالخير
Play
الله بالخير
معًا نزرع الأمل في الله بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-11
Play
معًا نزرع الأمل في الله بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-11
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
Play
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
من الأخير
Play
من الأخير
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
Play
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
Play
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
بال 90
Play
بال 90
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
Play
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-11
Play
نشرة ١١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-03-2025 | 2025
12:45 | 2025-03-11
Play
11-03-2025 | 2025
12:45 | 2025-03-11
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات مؤثرة تكشفها شيماء قاسم في مدينة الصدر - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-11
Play
حالات مؤثرة تكشفها شيماء قاسم في مدينة الصدر - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-11
الله بالخير
Play
الله بالخير
معًا نزرع الأمل في الله بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-11
Play
معًا نزرع الأمل في الله بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-11
اخترنا لك
المطر يعيش ساعاته الأخيرة في العراق ولكن: موجة بـ3 دفعات قادمة والعيد قد يكون "طينيًا"
02:28 | 2025-03-10
ملخص شامل بحالة الامطار خلال الساعات والأيام القادمة.. متى "تجف السماء"؟
02:16 | 2025-03-09
امطار "غزيرة" وحالوب ورياح شديدة تضرب العاصمة بغداد
08:05 | 2025-03-08
بعد يوم عاصف مطريًا.. ملخص طقس العراق اليوم السبت
01:44 | 2025-03-08
الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
02:05 | 2025-03-06
توجيه من عمليات بغداد بشأن مواجهة موجة الامطار
04:25 | 2025-03-05
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.