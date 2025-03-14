فترة سخونة "عابرة".. الشتاء عائد قريبًا والثلث الأخير من رمضان "مختلف"

وتشير بيانات الطقس الى ان كتلة هوائية حارة من المتوقع ان يزداد تاثيرها خلال الأيام القادمة تسبب بارتفاع درجة الحرارة لتتجاوز 30°درجة مئوية بقليل في مناطق وسط وجنوب البلاد.لكن من المتوقع نزول منخفض قطبي قبل نهاية شهر رمضان، يسبب انخفاضا واضحا في الحرارة لكن ليس موجة برد، مع تقلبات في الأجواء تتضمن نشاط الرياح وموجة أمطار لا تزال متغيرة حسب توقعات المنظومة الجوية الأوروبية.لكن مختصين بالرصد الجوي وصفوا المنخفض الموعود بأن سيعود من جديد في العشر الاواخر من رمضان، حيث يشهد امطارا غزيرة وعواصف رعدية في الطريق، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، ما يستدعي تجهيز الملابس الشتوية وتحضير المدافئ خصوصا مع ساعات الليل واوقات السحور.