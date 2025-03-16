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العراق يدخل الربيع فلكيًا اليوم.. الأسبوع الحالي "ذروة الدفئ" تليها 10 أيام شتائية
أخبار الطقس
2025-03-16 | 01:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,178 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
دخل
العراق
اليوم الاحد، فصل الربيع فلكيًا، حيث تبدأ ساعات الليل والنهار تتساوى في هذا اليوم، اما بعده فتنقص ساعات الليل وتزداد ساعات
النهار
بالنسبة للعراق لوقوعه في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما تشير البيانات الى ان الموجة الدافئة الحالية ستبلغ ذروتها ابتداء من الثلاثاء المقبل والى الخميس.
ويقول راصدون جويون، ان اليوم الاحد سيكون موعد الاعتدال
الربيعي
وبداية فصل الربيع فلكياً في
العراق
والمناطق المجاورة، حيث يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، اما بعد الاعتدال
الربيعي
يبدأ الليل بالنقصان والنهار بالزيادة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتكون مدة فصل الربيع 93 يوماً .
ويعتبر هذا التاريخ بداية فصل الخريف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يحدث الاعتدال الخريفي هناك في نفس الوقت، كما يعد الاعتدال
الربيعي
حدثًا فلكيًا مهمًا لانه يعتبر بداية فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة ونمو النباتات.
وتشير تقارير الطقس الى ان الموجة الدافئة التي يشهدها
العراق
متوقع ان تبلغ ذروتها خلال أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس) لتصل درجات الحرارة العظمى الى اوائل ومنتصف الثلاثينيات في كافة المدن ومن بينها العاصمة بغداد لتكون الاجواء دافئة وحارة بامتياز عند ساعات ذروة الاشعاع الشمسي فترة الظهيرة وتكون الاجواء معتدلة تميل للبرودة ليلاً وفجراً طيلة ايام الاسبوع وذلك نتيجة لسيطرة المرتفع الجوي الشبه المداري في الطبقات العليا من الجو مع نشاط لمنخفض حراري سطحي ذو اصول افريقية مسببا حدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها السنوية بفارق ملحوظ.
اما اليوم الاحد، فيغطي
العراق
غطاء من السحب مختلفة الارتفاعات تعبر أجواء البلاد لكن اغلبها سحب عابرة غير ممطرة مع احتمالية سقوط زخات خفيفة على بادية المثنى ومناطق أخرى متفرقة.
كما من المتوقع ان تكون الرياح شمالية غربية ومتقلبة الإتجاه خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة تسبب إرتفاع درجة الحرارة في معظم المناطق تتجاوز فيها الـــ30 درجة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بعدها متوقع نزول منخفض جوي مصاحبة له كتلة هوائية باردة وفرص أمطار.
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