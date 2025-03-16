العراق يدخل الربيع فلكيًا اليوم.. الأسبوع الحالي "ذروة الدفئ" تليها 10 أيام شتائية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أنشيلوتي يهدد رابطة الليجا: لن نلعب دون 3 أيام راحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يدخل الربيع فلكيًا اليوم.. الأسبوع الحالي "ذروة الدفئ" تليها 10 أيام شتائية

أخبار الطقس

2025-03-16 | 01:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يدخل الربيع فلكيًا اليوم.. الأسبوع الحالي &quot;ذروة الدفئ&quot; تليها 10 أيام شتائية
2,178 شوهد

السومرية نيوز-محليات

دخل العراق اليوم الاحد، فصل الربيع فلكيًا، حيث تبدأ ساعات الليل والنهار تتساوى في هذا اليوم، اما بعده فتنقص ساعات الليل وتزداد ساعات النهار بالنسبة للعراق لوقوعه في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما تشير البيانات الى ان الموجة الدافئة الحالية ستبلغ ذروتها ابتداء من الثلاثاء المقبل والى الخميس.




ويقول راصدون جويون، ان اليوم الاحد سيكون موعد الاعتدال الربيعي وبداية فصل الربيع فلكياً في العراق والمناطق المجاورة، حيث يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، اما بعد الاعتدال الربيعي يبدأ الليل بالنقصان والنهار بالزيادة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتكون مدة فصل الربيع 93 يوماً .

ويعتبر هذا التاريخ بداية فصل الخريف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يحدث الاعتدال الخريفي هناك في نفس الوقت، كما يعد الاعتدال الربيعي حدثًا فلكيًا مهمًا لانه يعتبر بداية فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة ونمو النباتات.


وتشير تقارير الطقس الى ان الموجة الدافئة التي يشهدها العراق متوقع ان تبلغ ذروتها خلال أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس) لتصل درجات الحرارة العظمى الى اوائل ومنتصف الثلاثينيات في كافة المدن ومن بينها العاصمة بغداد لتكون الاجواء دافئة وحارة بامتياز عند ساعات ذروة الاشعاع الشمسي فترة الظهيرة وتكون الاجواء معتدلة تميل للبرودة ليلاً وفجراً طيلة ايام الاسبوع وذلك نتيجة لسيطرة المرتفع الجوي الشبه المداري في الطبقات العليا من الجو مع نشاط لمنخفض حراري سطحي ذو اصول افريقية مسببا حدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها السنوية بفارق ملحوظ.

اما اليوم الاحد، فيغطي العراق غطاء من السحب مختلفة الارتفاعات تعبر أجواء البلاد لكن اغلبها سحب عابرة غير ممطرة مع احتمالية سقوط زخات خفيفة على بادية المثنى ومناطق أخرى متفرقة.

كما من المتوقع ان تكون الرياح شمالية غربية ومتقلبة الإتجاه خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة تسبب إرتفاع درجة الحرارة في معظم المناطق تتجاوز فيها الـــ30 درجة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بعدها متوقع نزول منخفض جوي مصاحبة له كتلة هوائية باردة وفرص أمطار.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

طقس العراق

الانواء الجوية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
Play
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
Play
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
Play
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
Play
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
بال 90
Play
بال 90
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
Play
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
Play
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
Play
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
زار رمضان
Play
زار رمضان
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
Play
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
الله بالخير
Play
الله بالخير
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
Play
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
Play
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
Play
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
Play
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
Play
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
بال 90
Play
بال 90
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
Play
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
Play
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
Play
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
زار رمضان
Play
زار رمضان
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
Play
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
الله بالخير
Play
الله بالخير
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
Play
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
اخترنا لك
الغيوم تغطي السماء.. قائمة بدرجات الحرارة وحالة الطقس في العراق اليوم
02:31 | 2025-03-15
فترة سخونة "عابرة".. الشتاء عائد قريبًا والثلث الأخير من رمضان "مختلف"
02:10 | 2025-03-14
كتلة دافئة تبدأ اعمالها في العراق لمدة أسبوع.. جولة مطرية قريبة تتبعها جولات لشهرين
02:16 | 2025-03-13
طقس من الصحراء الافريقية يسيطر على العراق لـ10 ايام.. والشتاء قد يعود قريبًا!
03:00 | 2025-03-12
العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
02:29 | 2025-03-11
المطر يعيش ساعاته الأخيرة في العراق ولكن: موجة بـ3 دفعات قادمة والعيد قد يكون "طينيًا"
02:28 | 2025-03-10
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.