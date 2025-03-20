الحرارة ستنهار 10 درجات والأمطار تطال 9 محافظات.. تفاصيل "الدفعة الشتائية" الأخيرة في العراق

وبحسب بيانات الطقس، فإنه من المتوقع ان يتراجع تأثير المرتفع الجوي العلوي شبه المداري عن الاجواء العراقية نتيجة لاندفاع نزول قطبي بارد في طبقات الجو العليا تزامناً مع حدوث استجابة سطحية للمنخفض الحراري السطحي القادم من البحر الأحمر، مما يسبب بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي واضطرابات تؤثر على اجزاء من مدن البلاد.وتكون الأجواء صافية الى غائمة جزئيا او غائمة كليا على فترات في المدن التي ستشهد نشاطاً لسحب الرعدية مع فرصة واردة لهطول زخات مطر رعدية متفرقة تشمل (العاصمة وديالى ووسط وشرق والبصرة والسليمانية وبعض مناطق من مدن واربيل ودهوك واجزاء من صلاح الدين).وتتضمن بيانات الطقس احتمالية غير مؤكدة الحدوث تصل نسبتها الى 30٪؜ الى امكانية تعرض مناطق عشوائية من باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط لنشاط مزن ركامية محلية محدودة التاثير.ومن المتوقع حدوث انخفاض محسوس على درجات الحرارة في مدن شمال ووسط وغرب البلاد ومن بينها نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من جهة الشمال الغربي مرافقة لمسار تقدم النزول القطبي ترغم المرتفع الجوي وكتلته الدافئة على الانسحاب من اجواء مدن شمال ووسط وغرب البلاد بصورة تدريجية وتموضعها مؤقتاً فوق مدن الجنوب، مما يؤدي لانخفاض الحرارة في تلك الاقسام مقابل ارتفاعها في مدن الجنوب لتصل العظمى في 26م والانبار 23م والبصرة 31م .وبحسب بيانات الطقس، فان تفاوتا حراريا كبيرا ستشهده مدن البلاد من يوم غد الجمعة وحتى الأحد القادم، مع انهيار درجات الحرارة بنحو 9 الى 11 درجة مئوية عما تسجلها البلاد الان، فيما تبدأ التقلبات الجوية مع ساعات مساء اليوم الخميس.