حالة ممطرة تسيطر على أيام العيد.. المنظومة الشتائية متمسكة ولن تغادر قبل آيار

وبحسب بيانات الطقس، فإن هناك احتمالية تأثر أجزاء واسعة من المنطقة بحالة جوية معتبرة خلال فترة العيد أو الأسبوع الأول من شوال (أبريل)، وذلك نتيجة لتعمق حوض مغلق مما سيساهم في خلق بيئة غير مستقرة.ومن المتوقع أن يترافق هذا الحوض العلوي بامتداد سطحي رطب من البحر الأحمر، مما يزيد من فرص تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة في مناطق عدة.وتؤدي هذه المنظومة الجوية إلى هطولات متفاوتة الغزارة، مصحوبة بالعواصف الرعدية، وربما زخات البرد ونشاط الرياح الهابطة في بعض المناطق.وبحسب المختصين فانه على الرغم من انتهاء فصل فلكيا لكن المنظومة الشتائية لا تزال مستمرة وتستمر حتى نهاية الشهر القادم على أقل تقدير وقد تستمر حتى الثلث الأول من شهر مايو، ما يعني ان البلاد أمام فترة طويلة مميزة من ناحية الأمطار والأجواء الباردة خلال شهر ابريل المقبل.