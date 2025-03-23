البرد العائد قد يغادر لكن الامطار باقية.. العراق يستضيف منخفضين في العيد

وبحسب نماذج الأرصاد الجوية، فإن منخفضا جويا مغلقا يتزامن مع تاثير منخفض سطحي رطب قادم من البحر الأحمر سيسببان معا تشكيل حالة جوية مركبة قد تجلب معها أمطارا متفاوتة الغزارة، وربما بعض التقلبات الجوية المصاحبة مع بداية حلول شهر .لكن المختصين، اكدوا ان 6 أيام امامنا على موعد هذه الحالة الجوية وقد تحدث تغيرات لناحية زيادة او انخفاض قوة الحالة ومناطق حدوثها لكن المؤشرات الأولية مبشرة.وتشير بيانات الطقس الى ان موجة الاعتدال المائلة للبرودة الشتوية التي تشهدها البلاد هي الموجة الاخيرة من نوعها وتعتبر ختام الاجواء الباردة ذات الطابع الشتوي حيث لاعودة للاجواء الباردة المائلة للشتاء بعد انتهاء هذه الموجة وسوف يستمر تأثيرها على البلاد خلال يومي الاحد والاثنين فقط.اما فيما يخص الامطار، فيبدو انها ستمكث طويلا مع ، فالشهر القادم قد يكون نشطا للغاية بالامطار والعواصف وأول حالة ماطرة قد تحدث بعد العيد مباشرة تتبعها سلسلة منخفضات جوية.وبحسب البيانات فان احتمالات السيول والفيضانات مرتفعة للغاية خاصة في شمال وشرق ، وفترة النشاط قد تستمر طوال الشهر القادم ولغاية بداية أيار.