استمتعوا بآخر ساعات الاعتدال.. ارتفاع الحرارة قادم والعيد "ساخن ممطر"

وبحسب بيانات الطقس، فإن الأجواء المنعشة خلال والباردة جدا خلال الليل والفجر، تستمر خلال اليومين القادمين نتيجة استمرار تدفق الرياح الشمالية والغربية على كافة مدن البلاد، لكن مع الأسبوع الحالي ونهايته أي ابتداء من الاربعاء، تبدأ موجة دافئة بالتأثير على ، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى معدلات ثلاثينية في العديد من المناطق، خصوصًا في وسط وجنوب البلاد.وبعد هذه الموجة الدافئة، من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة، حيث من المتوقع تأثير كتلة هوائية حارة في الاسبوع القادم بالتزامن مع اجواء العيد اي ستكون اجواء العيد حارة مع وجود تساقط الامطار.وتشير المعطيات بعيدة المدى الى عدة حالات ماطرة تتسم بالشدة خلال الشهر القادم وبدايات أيار، حيث تبدأ الحالات بالتصاعد تدريجيًا مع مرور الوقت، وهي حالات غالبيتها ربيعية لن يصاحبها برد واضح على السطح، غير انها تتميز عن حالات الشتاء بالغزارة الشديدة، لكنها ليست شاملة أحيانًا.