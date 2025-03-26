بعضها حارة وأخرى مغبرة وأجزاء ممطرة.. محافظات العراق ستتقاسم فصولا مختلفة خلال العيد

وبحسب بيانات الطقس، فإن العيد سيكون حارا جدا في مناطق الوسط والجنوب، ما يستدعي ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة، وسيكون العيد دافئا مشمسا، أما في مناطق الغرب والشمال فسيشهد العيد عواصف رعدية وامطار.وعموما، فإنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، سيشهد ارتفاعا واضحا وسريعا في درجات الحرارة مع ترقب حالة عدم الاستقرار الجوي في شمال وغرب بداية الأسبوع القادم أي مع حلول العيد.وسيسبب منخفض جوي عميق وكبير بهبوب عواصف رعدية وتساقط للأمطار واضطرابات جوية بما في ذلك هبوب رياح وموجات غبارية في شمال وغرب بالإضافة لبعض الأرجاء من المناطق الوسطى والفرات الأوسط.اما العاصمة ، فستبقى بعيدة إلى حد ما عن التأثيرات الرئيسية لحالة عدم الاستقرار الجوي، ولن يسقط إلا القليل من المطر ، ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على درجات الحرارة.