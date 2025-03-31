بعد الأمطار الأخيرة.. تعرف على حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس غائم جزئي في المناطق كافة يتحول الى غائم عند المساء، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية وبضع درجات في المنطقة الوسطى مع ارتفاع قليل في المنطقة الجنوبية"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في وكربلاء 28، دهوك 21، والانبار ونينوى 25، 22، 26، 27، والنجف 29، بابل 30، واسط والديوانية 31، والبصرة 33، 32، اما 34".وأضاف أن "يوم الاربعاء سيكون الطقس غائم وأحيانا غائم مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية اما الطقس في المنطقة الشمالية فتكون غزارة الامطار فيها أكثر خاصة على الجبلية، اما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية عدا محافظة دهوك تنخفض فيها بضع درجات".وأشار إلى أن "الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية مساءً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الجمعة المقبل سيكون الطقس صحو الى غائم جزئي في عموم البلاد مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".