"طقس العراق".. أمطار خفيفة في معظم المناطق الجمعة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة في معظم المناطق يوم غد الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان، أنه "يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتوضح الخريطة مجموع كميات الأمطار المتوقعة خلال الليلة ويوم الجمعة"، موضحة أن "الأمطار ستكون خفيفة عموماً في معظم المناطق مع فترات من البرق والرعد، وفترات من الغزارة أقصى شمال البلاد".

وأضاف البيان أن "فرص واردة لتشكل موجات من الضباب خلال ساعات فجر الجمعة في مناطق من ، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية؛ لذا ينصح بتوخي الحذر ولا سيما على الطرق الخارجية".