بينها بغداد.. أمطار مرتقبة في محافظات عراقية اليوم (خرائط)

– الطقس



تشير تحديثات نماذج الطقس والاقمار الاصطناعية الى بقايا تأثيرات الحالة الجوية في مدن ستنتهي تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، بحسب خبير التنبؤات الجوية .



وقال عطية في تدوينة تابعتها ، ان فرص الامطار قبل ساعات الليل ستكون في مناطق متفرقة من وشمال وشمال والسليمانية وكركوك وديالى وغرب وبغداد وكربلاء وبابل وواسط والديوانية وميسان وشرق .