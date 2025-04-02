امطار تشتد في 7 محافظات حتى الاثنين.. وكتلة "شديدة البرودة" بعد أيام!

ومن المتوقع ان تشهد محافظات دهوك واربيل والسليمانية ونينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار امطارا رعدية مختلفة الشدة بين خفيفة الى متوسطة، فيما من المتوقع ان تشهد دهوك وشمال غزارة في الامطار، فيما تكون الامطار ضعيفة ومتفرقة في باقي مدن ومحافظات البلاد.وتشهد مدن كافة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ويكون اكثر وضوحا على ، مع نشاط لهبات الرياح السطحية مما يتسبب بإثارة الغبار والأتربة المحلية أحيانا.وعموما يستمر تأثير المنخفض الجوي على مدن البلاد بشكل متقطع حتى يوم الاثنين المقبل، لكن لم ينته بعد بحسب خرائط الطقس، وخصوصاً الاقسام الوسطى والغربية والشمالية حيث تشير التوقعات إلى هبوط كتلة باردة الشهر مع انخفاض درجات الحرارة لتكون الأجواء ربيعية مائلة للبرودة في الاقسام الغربية والوسطى والجنوبية مع فرص لتساقط الثلوج على وفرص هطول أمطار في العديد من مدن البلاد.