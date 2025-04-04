تحذير من الانواء الجوية: استعدوا للحالوب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فرص هطول الأمطار الرعدية تتجدد خلال نهار ومساء يوم الجمعة الموافق 4/4 وكذلك يوم السبت في كافة المدن".وأضافت ان "المناطق المؤشرة باللون الأحمر في المخطط ادناه، يوضح انها ستتعرض لهطول امطار رعدية تمتاز بالغزارة على فترات مصحوبة بحبات من الحالوب".