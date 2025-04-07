وبحسب خرائط الطقس، فان حالة عدم الاستقرار تستمر خلال الـ24 ساعة القادمة، على مناطق متفرقة من جنوب ووسط البلاد، مع فرصة لتشكل سحب ممطرة على مناطق متفرقة في محافظات وذي قار والديوانية وبابل وواسط، مسببة زخات امطار متفرقة وعشوائية بين منطقة وأخرى.وتشير البيانات الى تقدم متوقع لكتلة هوائية حارة مصاحبة لمنخفض خماسيني قادم من القارة الأفريقية يعمل على ارتفاع واضح جدا في الحرارة خلال الايام القادمة لتلامس الـ 40 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق مع رياح جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالأجواء .لكن مع نهاية الأسبوع وابتداء من الأربعاء القادم من المتوقع تقدم نظام جوي بطابع ربيعي بارد، يتحرك باتجاه البحر المتوسط ومن ثم مناطق بلاد والعراق، يعمل على تشكل موجة أمطار تتركز في الشمال وأجزاء من وربما تشمل لكن الفرص لباقي المناطق الوسطى والجنوبية تكون ضعيفة.وستعمل الكتلة الباردة المصاحبة للحالة على انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الربيعية نهاية الأسبوع الحالي ولعدة إيام كما متوقع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الأربعاء والشمالية الغربية الخميس لتسبب موجات غبار .