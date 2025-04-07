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أول دخول لـ"الحرارة الاربعينية".. هواء افريقي يسخّن العراق و"لمحة مطرية" قريبة

أخبار الطقس

2025-04-07 | 01:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول دخول لـ&quot;الحرارة الاربعينية&quot;.. هواء افريقي يسخّن العراق و&quot;لمحة مطرية&quot; قريبة
2,102 شوهد

السومرية نيوز-محليات

كشفت بيانات الطقس، عن حالة عدم استقرار تتسبب بزخات مطرية في 5 محافظات خلال الساعات القادمة، فيما من المتوقع ارتفاع الحرارة الى 40 مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد نتيجة كتلة هوائية "افريقية".



وبحسب خرائط الطقس، فان حالة عدم الاستقرار تستمر خلال الـ24 ساعة القادمة، على مناطق متفرقة من جنوب ووسط البلاد، مع فرصة لتشكل سحب ممطرة على مناطق متفرقة في محافظات المثنى وذي قار والديوانية وبابل وواسط، مسببة زخات امطار متفرقة وعشوائية بين منطقة وأخرى.

وتشير البيانات الى تقدم متوقع لكتلة هوائية حارة مصاحبة لمنخفض خماسيني قادم من القارة الأفريقية يعمل على ارتفاع واضح جدا في الحرارة خلال الايام القادمة لتلامس الـ 40 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق مع رياح جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالأجواء الحارة.

لكن مع نهاية الأسبوع وابتداء من الأربعاء القادم من المتوقع تقدم نظام جوي بطابع ربيعي بارد، يتحرك باتجاه البحر المتوسط ومن ثم مناطق بلاد الشام والعراق، يعمل على تشكل موجة أمطار تتركز في الشمال وأجزاء من الأنبار وربما تشمل صلاح الدين لكن الفرص لباقي المناطق الوسطى والجنوبية تكون ضعيفة.

وستعمل الكتلة الباردة المصاحبة للحالة على انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الربيعية نهاية الأسبوع الحالي ولعدة إيام كما متوقع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الأربعاء والشمالية الغربية الخميس لتسبب موجات غبار .
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