موجة غبار تغطي نصف العراق وامطار في 7 محافظات وانهيار الحرارة.. تقلبات متطرفة نهاية الاسبوع

وبحسب بيانات الطقس، فان حالة جوية مطرية تستمر خلال اليومين القادمين، وتتركز في مدن الشمال واربيل والسليمانية وكركوك، مع غزارة متوقعة في واربيل وتشمل أيضآ مناطق متفرقة من شمال وصلاح الدين.وتشير خرائط الطقس الى ان الحالة المطرية يصاحبها نشاط عالي للرياح الجنوبية الشرقية على غرب بسبب تقدم جبهة سطحية باردة تسبب موجات غبار نهار الغد تتركز في المنطقة الغربية والموصل وصلاح الدين، ومع ساعات عصر الأربعاء تتحول الرياح إلى شمالية غربية على المنطقة الغربية تليها مناطق وسط البلاد الليل.وتندفع موجة الغبار باتجاه وسط البلاد وتصل الجنوب الخميس، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية أيضآ الخميس والجمعة والسبت، تسبب بتصاعد الغبار تندفع من والموصل والمنطقة الغربية باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد .وسترتفع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين لتلامس الــ40 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد، ومن الخميس انخفاض واضح في الحرارة في مناطق وسط البلاد ومن الجمعة على الجنوب بفارق 8 الى 10 درجات تستمر عدة إيام .واطلق المختصون تحذيرات لمرضى الربو والحساسية من موجات الغبار المتوقعة الآيام القادمة وأنخفاض مدى الرؤية الأفقية في الطرق الخارجية .