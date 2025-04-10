غبار وامطار عشوائية وانخفاض الحرارة.. حالة طقس العراق حتى الأسبوع القادم

وبحسب بيانات الطقس، فإنه "موجة الغبار ستصل الى المناطق الجنوبية اليوم الخميس ومن المتوقع حدوث زخات أمطار عشوائية في مناطق وسط وجنوب البلاد خلال عصر ومساء اليوم".وتشير خرائط الطقس أيضا الى موجة معتدلة ستضرب بدءًا من اليوم الخميس مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لثلاثة أيام.ويقول الراصدون الجويون، ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس وتدريجي خاصة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية من ، بعد ان وصلت في الأيام الماضية ببعض المناطق الى 40 مئوية، لكنها ستتراجع الى مستويات عشرينية وثلاثينية معتدلة مما سيمنح العراقيين استراحة من الأيام الدافئة الماضية.وستستمر هذه الموجة المعتدلة لثلاثة أيام، وستجلب معها أجواءً أكثر راحة نهارًا وليالي نسبيًا بحسب المختصين، لاسيما في مدن الشمال والغرب وأجزاء واسعة من الوسط، في حين يبقى الجنوب متأثرًا جزئيًا بالكتلة ، لكن بدرجات أقل نسبيًا من الأيام السابقة.